Apple представила нові годинники й планшети

Американський виробник електронної продукції та програмного забезпечення, компанія Apple, у вівторок провела традиційну осінню презентацію, оголосивши про вихід у продаж нових Apple Watch, а також iPad та iPad Air.

При цьому компанія не представила нового iPhone, як зазвичай у вересні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Одним із головних акцентів, який озвучив на початку презентації голова компанії Тім Кук, був зосереджений на тому, що продукція Apple підтримує людей в період пандемії та допомагає їм у складних ситуаціях. Він згадав, зокрема, про смарт-годинник Apple Watch, який реально відстежує стан здоров'я та навіть допомагав вчасно рятувати життя людей від серцевого нападу.

Читайте також: Apple розробив секретний гаджет для влади США

Нова версія годинника може ще більше. Наприклад, крім пульсометра, трекера руху, лічильників калорій та датчиків, що контролюють стан людини під час сну, новий Apple Watch Series 6 зможе вимірювати рівень кисню в крові за 15 секунд. Оновлена модель отримала також потужний процесор, який розширює можливості. У цьому ж контексті виробники представили новий платний застосунок Fitness+, який пропонуватиме індивідуальні плани тренування для своїх власників від різних тренерів.

Годинник також обладнаний новим висотоміром, який в режимі реального часу показуватиме спуск чи підйом, зокрема, по пагорбах або сходах. Крім того, з'явилася функція сімейного доступу, що дозволяє підключити до свого iPhone, наприклад, годинник дитини або літніх батьків, аби знати, де вони перебувають, і чи все у них гаразд.

Експерти також розповіли про операційну систему WatchOS 7, зокрема про її нової функції таймера для миття рук.

Новинка буде доступна в червоній, синій, золотій, графітній кольорових гамах, матиме монолітні ремінці нового дизайну та змінений інтерфейс. Їхня вартість годинників починатиметься від $399 у США.

Крім того, Apple запускає у продаж дешевший варіант – Apple Watch SE з урізаними можливостями й цінником, що стартуватиме від $279.

Замовити новий годинник можна буде вже сьогодні, а самі продажі почнуться 18 вересня.

Іншою новинкою на презентації у вівторок став "звичайний" iPad восьмого покоління з діагоналлю екрану 10.2 дюйми на базі чипу A12 Bionic. Як запевнили в компанії, планшет удвічі перевищує швидкість операцій найбільш популярного Windows – комп'ютера. Крім потужності, виробники зробили акцент на особливостях додаткового пристрою Pencil, який отримав більше можливостей для малювання та написання текстів. Пристрій підтримує також клавіатуру Apple Keyboard. Вартість планшету стартуватиме від $329, для студентів буде зроблена додаткова знижка.

Далі Apple представила абсолютно новий планшет iPad Air, який отримав корпуси в гамах п'яти кольорів. Пристрій отримав Touch ID нового покоління в кнопці вмикання на ребрі планшету, який зніматиме відбиток пальця для ідентифікації власника.

iPad Air має новітній чип A14 з архітектурою на 16 ядер, що дозволило набагато поліпшити швидкість його роботи, а також графіку відео та ігор. Вартість "просунутого" iPad Air у США починатиметься від $599.

Компанія також представила єдиний сервіс підписки Apple One, який забезпечує дешевшу вартість для користування Apple Music, Apple TV та іншими сервісами, у тому числі в індивідуальному, сімейному та прем'єр-пакетах. Крім того, компанія оголосила про вихід нової операційної системи iOS14 – уже наступного дня, в середу.

Крім цього Apple презентувала підписку на всі сервіси Apple «Apple One», в яку входять iCloud, Apple TV+, Apple Music, Arcade, News+ і Fitness+. Коштувати передплата буде від 15 до 20 доларів на місяць.

Тим часом компанія не представила нового iPhone, як це традиційно відбувалося щовересня. У компанії зазначили, що його вихід переноситься на пізніше через затримки в постачанні компонентів у зв'язку з пандемією коронавірусу. Це означає, що виробник припинив бути залежним від свого флагманського продукту і сьогодні концентрується на прибутках від іншої продукції.