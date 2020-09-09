Вперше з 5G: Apple може представити iPhone 12 у жовтні

Компанія Apple може представити iPhone 12 з підтримкою 5G не раніше жовтня цього року.

Як передає Укрінформ, про це у Твіттер повідомив журналіст Bloomberg Марк Гурман.

«Мені повідомили, що Apple не представить iPhone до жовтня», - написав він.

За словами Гурмана, ймовірно на анонсованому компанією заході на 15 вересня будуть представлені нові серії iPad та розумні годинники Apple Watch.

Як зазначає портал Business Insider, очікується, що iPhone 12 стане першим смартфоном для Apple, який матиме підтримку 5G. При цьому новий iPhone може з’явитися у чотирьох варіантах.

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Конкуренти Samsung, Huawei та OnePlus вже представили свій перший смартфон із підтримкою 5G у 2019 й 2020 роках.