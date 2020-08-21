Apple розробив секретний гаджет для влади США

Компанія Apple розробила у 2005 році секретний iPod на прохання Міністерства енергетики США.

Як передає Укрінформ про це повідомляє CNN із посиланням на колишнього інженера компанії Девіда Шраєра.

За словами Шраєра, до нього звернулися у 2005 році два інженери компанії Bechtel - американського оборонного підрядника.

Вони попросили тоді ще інженера Apple допомогти їм у розробці iPod для Міністерства енергетики США. Пристрій повинен був виглядати як звичайний гаджет, але при цьому міг приховано записувати дані.

Всього у компанії знали про розробку цього секретного пристрою троє людей.

В Apple, Bechtel та Міненерго США не прокоментували цю інформацію.

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Видання зазначає, що подібна співпраця американського уряду з Apple над секретними функціями гаджета сильно контрастує з багаторічним протистоянням ФБР та Мін’юсту США з компанією через її відмову надавати розшифровку даних користувачів iPhone для правоохоронних органів.