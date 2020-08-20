Вартість компанії Apple перевищила $2 трильйони

Ринкова вартість американської компанії Apple перевищила $2 трильйони внаслідок подорожчання акцій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

"Компанія Apple вчергове встановила рекорд. У середу, 19 серпня, її ринкова вартість вперше перевищила позначку в два трильйони доларів США", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що ніколи досі жодна компанія зі США не мала такої біржової вартості.

Рекордного рівня ринкової капіталізації вдалося досягти завдяки подорожчанню акцій на більш ніж на 1% під час торгів у середу - до понад 467 доларів за акцію.

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Утім, зауважує DW, Apple - не перша компанія у світі, що біржова вартість якої перевищила $2 трильйони. У грудні 2019 року саудівська нафтова компанія Saudi Aramco також подолала цей рубіж після IPO, однак протриматися довго на такому рівні не змогла.