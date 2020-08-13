Apple оновила операційну систему

Компанія Apple представила оновлену операційну систему iOS 13.6.1 iPadOS для усіх пристроїв, які підтримує компанія.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє GSM Arena.

Зазначається, що у новому оновленні операційної системи є незначні патчі, які необхідно встановити для виправлення помилок попереднього оновлення.

Серед проблем було автоматичне видалення файлів у деяких користувачів, при наближенні до максимальних показників на карті пам’яті пристроїв.

Всього оновлення «важить» 110 Мб.

Читайте також: Apple видалила 30 000 додатків із китайського App Store

Ймовірно, iOS 13.6.1 стане останнім апдейтом перед тим, як компанія представить вже нову, більш потужну операційну систему iOS 14 восени цього року.

Як повідомляв Укрінформ, у липні компанія Apple представила оновлену операційну систему iOS 13.6 для iPhone та iPad.