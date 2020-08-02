Apple видалила 30 000 додатків із китайського App Store

Компанія Apple прибрала понад 30 000 додатків з онлайн-супермаркету App Store у Китаї, 90% з яких є іграми.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Bloomberg.

Згідно з даними Дослідницького інституту Quimai, Apple видалила більшість із 30 000 додатків за одну ніч, з 3 до 5 ранку.

Компанія попередила розробників ігор про плани щодо видалення їх додатків за умови недотримання вимог зі щомісячних платежів.

Як повідомляє Technode, Apple поступово видаляє тисячі застосунків китайського App Store, щоб дотримуватися правил ігрової політики країни. Відповідно до неї, розробники мають отримати ліцензію безпосередньо від управління, перш ніж "запустити" платний додаток.

"Іноземні компанії не можуть відразу подавати заявку на ліцензію. Вони мають співпрацювати з місцевими компаніями, щоб легально запустити свої платні ігри у Китаї. Процес затвердження ігор може зайняти місяці," - зазначається на сайті.

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Незважаючи на нещодавні видалення додатків, у China App Store доступно понад 179 000 ігор для власників IPhone та IPad. Близько 160 000 з них - безкоштовні, тож вони не підлягають дотриманню нормативних вимог, що стосуються платних застосунків.

Фото: EPA/UPG