Сховища даних під водою: Microsoft завершила дворічний експеримент
Як передає Укрінформ, про це зазначається на сайті Microsoft.
У 2018 році Microsoft занурила у Шотландське море на глибину 35 метрів центр даних із 864 серверами та 27,6 петабайта пам’яті. Компанія оголосила, що останній експеримент з центром пройшов вдало.
Як повідомляє The Verge, отримані результати підтверджують ідею про можливість використання морського дна для розміщення дата-центрів. Адже на поверхні землі такі центри даних зазнають корозії через вплив кисню, вологість та зміну температури. У водному середовищі з майже незмінним температурним режимом у серверів не виникає подібних проблем.Microsoft успішно завершила дворічне тестування підводного центру даних / Фото: Jonathan Banks. Microsoft
Ідея компанії полягає у тому, щоб занурювати подібні дата-центри різного розміру на узбережжях. Це зробить хмарні сховища доступнішими для користувачів.
Компанія досліджувала ідею підводних серверів з 2015 року, коли центр даних занурили у воду біля Каліфорнійського узбережжя на кілька місяців. Останнє тестування у Шотландії відбувалося довше, щоб довести, що подібна технологія може практично використовуватися масштабно та у звичайному виробництві.
Наступним кроком проєкту стане переробка серверів, які вийшли із вжитку.
Фото: Simon Douglas