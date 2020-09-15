Сховища даних під водою: Microsoft завершила дворічний експеримент

Компанія Microsoft підняла з морського дна експериментальний центр даних біля Оркнейських островів у Шотландії, який вона тестувала на зносостійкість та надійність протягом двох років.

Як передає Укрінформ, про це зазначається на сайті Microsoft.

У 2018 році Microsoft занурила у Шотландське море на глибину 35 метрів центр даних із 864 серверами та 27,6 петабайта пам’яті. Компанія оголосила, що останній експеримент з центром пройшов вдало.

Як повідомляє The Verge, отримані результати підтверджують ідею про можливість використання морського дна для розміщення дата-центрів. Адже на поверхні землі такі центри даних зазнають корозії через вплив кисню, вологість та зміну температури. У водному середовищі з майже незмінним температурним режимом у серверів не виникає подібних проблем.

Microsoft успішно завершила дворічне тестування підводного центру даних / Фото: Jonathan Banks. Microsoft

Ідея компанії полягає у тому, щоб занурювати подібні дата-центри різного розміру на узбережжях. Це зробить хмарні сховища доступнішими для користувачів.

Компанія досліджувала ідею підводних серверів з 2015 року, коли центр даних занурили у воду біля Каліфорнійського узбережжя на кілька місяців. Останнє тестування у Шотландії відбувалося довше, щоб довести, що подібна технологія може практично використовуватися масштабно та у звичайному виробництві.

Наступним кроком проєкту стане переробка серверів, які вийшли із вжитку.

Фото: Simon Douglas