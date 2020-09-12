Citroën представила мініавтомобіль, яким можуть керувати неповнолітні

Французька компанія Citroën випустила електричний мініавтомобіль, яким можуть керувати особи віком від 14 років і без повноцінних водійських прав.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Guardian.

Транспортний засіб, який називається Ami, класифікується як квадроцикл та живиться електроенергією. Автівка завдовжки 2,4 м і завширшки 1,4 м, має максимальну швидкість 45 км/год та пробіг без дозаправки 75 км. У Франції ним можуть їздити особи, старші 14 років без повноцінних водійських прав.

Citroën представила мініавтомобіль / Фото: The Guardian

«Ми продали 500 одиниць за перші два тижні. Це підтвердження того, що наші транспортні звички та потреби змінюються, і нові моделі доступні майже для кожного», — сказав Сільві Кригієр, представник автосалону Citroën у Парижі.

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Як зазначає The Guardian, Ami можна зарядити від звичайної домашньої розетки за три години. У базовому, сіро-помаранчевому, вигляді модель коштує 6 тис. євро.

Кригієр зазначив, що, на відміну від скутера - найбільш імовірної альтернативи для потенційних покупців Ami, - клієнти отримують чотири колеса, стабільно встановлені у надійну трубчасту сталеву раму.

За даними компанії, близько половини покупців Ami мають одну машину та принаймні двох дітей. Понад 40% водіїв квадроцикла молодші 18 років. Більшість водіїв Ami подобається машина через те, що вона екологічна, а 30% покупців обрали її як альтернативу громадському транспорту, поїздки яким є потенційно небезпечними в умовах пандемії.

Ami стане доступна у кількох європейських країнах на початку наступного року.