На японському зонді для дослідження Марса встановлять камери 8K

Японська мовленнєва корпорація NHK і Японське агентство з освоєння аерокосмічного простору (JAXA) планують встановити камери надвисокої роздільної здатності на зонді, призначеному для дослідження Марса і його супутників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

JAXA планує здійснити запуск зонда Martian Moon eXploration (MMX) у фінансовому році, який почнеться в квітні 2024.

Зонд наблизиться до Марса і вестиме спостереження за двома супутниками планети - Фобосом і Деймосом.

NHK і JAXA ведуть спільну розробку камери 8К надвисокої роздільної здатності, а також камер 4К, які будуть встановлені на зонді.

Читайте також: SpaceX успішно випробувала прототип корабля для польотів на Марс

Відзначається, що знімки, отримані за допомогою цих камер, відправлятимуться на Землю, а початкові зображення будуть збережені в цифровому форматі в капсулі, яка врешті-решт повернеться на Землю.