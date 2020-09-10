У Харкові тестують інноваційний двигун для космічних перельотів

Харківська компанія FED спільно з Національним аерокосмічним університетом ім. Жуковського «ХАІ» розробили інноваційний іонно-плазмовий двигун, який наразі проходить випробування.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав президент Асоціації «Укравіапром», голова правління АТ «ФЕД» Віктор Попов.

За його словами, такі двигуни затребувані в космічній галузі.

«Ілон Маск пропонує летіти на Марс, але тільки в один бік. Тому що сьогодні необхідні інші двигуни - не рідинні і твердопаливні. Іонно-плазмові. І ми разом з «ХАІ» розробили такий двигун і випробовуємо зараз», - сказав Попов.

Він також зазначив, що такі двигуни вже зараз потрібні не лише для космічних перельотів.

«Ось уявіть собі: маленький космічний «трактор», який прибирає сміття на навколоземній орбіті. Також необхідні апарати, на яких можна лагодити супутники. Оп, з орбіти на орбіту. «Під'їхав», «підлікував» - і все ок! Як з електрикою: увімкнув-вимкнув двигун, з рідинними двигунами в космосі це неможливо», - сказав Попов.

FED бере свій початок від заснованого у 1927 році однойменного Харківського машинобудівного заводу «ФЕД», який кілька разів за свою історію реорганізовувався.

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Нині компанія FED - одне з провідних підприємств України, яке спеціалізується на розробці, виробництві, сервісному обслуговуванні та ремонті агрегатів авіаційного, космічного та загальномашинобудівного призначення. Системи управління польотом виробництва компанії FED мають ключове значення для організації безпеки літаків і вертольотів. Близько 90% виробленої продукції експортується. Компанія працює на ринках Китаю, Південної Кореї, Канади, Туреччини, країн Європи.

У 2019 році середня заробітна плата на підприємстві становила 22 тис.грн. При цьому валовий продукт компанії на одного працівника, включно з керівництвом і техперсоналом, склав 41 тис.дол.