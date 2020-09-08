“Ні” ненависті в інтернеті: TikTok приєдналася до "кодексу поведінки" ЄС

Популярна соціальна мережа TikTok, яка спеціалізується на обміні відеоконтентом, приєдналася до кодексу поведінки ЄС проти поширення у мережі мови ненависті.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на інформацію, що оприлюднена на сайті Європейської Комісії.

«Поставивши підпис під нашим Кодексом поведінки, TikTok продемонстрував тверде зобов’язання боротися з поширенням мови ненависті онлайн. ЄС потребує такої співпраці з провідними акторами (на ринку), щоб перетворити цифрове середовище у безпечне місце для всіх», - зазначив з цього приводу єврокомісар з питань правосуддя Дідьє Рейндерс.

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TikTok став дев’ятим партнером ЄС з-поміж провідних інтернет-платформ, які приєдналися до Кодексу поведінки, започаткованого 2016 року. Учасниками Кодексу на добровільній основі є такі глобальні гравці на онлайн ринку, як Facebook, Microsoft, Twitter, YouTube, Instagram, Snapchat, Dailymotion та Jeuxvideo.com.

У червні Єврокомісія оприлюднила черговий звіт щодо ефективності Кодексу поведінки інтернет-платформ. Результати дослідження засвідчили, що за допомогою цього документа IT-компанії роблять оцінку до 90% сумнівного контенту, з якого 71% повідомлень, які мають ознаки «мови ненависті», видаляються з мережі протягом 24 годин після виявлення