Мережа TikTok не передавала дані китайській владі - ЦРУ

Нещодавній звіт ЦРУ вказує на те, що китайський уряд не отримував доступу до даних американських користувачів через додаток для обміну відеофайлами TikTok.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CGTN.

Аналітики ЦРУ заявили Білому дому, що хоча китайські чиновники теоретично можуть отримати дані користувачів додатку, який належить китайській компанії ByteDance, немає "ніяких доказів" того, що Китай це робив.

Тепер ТікТок подасть позов до федерального суду, оскаржуючи розпорядження президента США про заборону використання додатку для обміну відео у США.

Як зазначається, експерти встановили, що TikTok збирає дані користувачів аналогічно до того, як це роблять американські компанії, такі як Facebook.

Не дивлячись на висновок своєї власної розвідувальної спільноти, президент Дональд Трамп все-таки видав цього тижня розпорядження заборонити американським компаніям "будь-які операції" з компанією ByteDance.

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У наказі стверджується, що TikTok "продовжує загрожувати національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США", наказ набуде чинності 20 вересня.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Трамп планував заборонити роботу соціальної платформи TikTok на території країни, якщо до 15 вересня її не буде продано американській компанії. У Білому Домі вважають, що TikTok може збирати дані про американських користувачів та передавати їх китайській владі.

Раніше компанія Microsoft підтвердила плани щодо купівлі соцмережі TikTok.