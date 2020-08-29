Маск представив робочий нейроінтерфейс Neuralink

Компанія Neuralink провела в суботу захід, на якому відзвітувала про виконану за рік роботу.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на 24-й канал.

У режимі живої трансляції показали роботу мікрочипа, з'єднаного нитками-електродами з мозком, а також друге покоління робота-хірурга, який вставляє цей пристрій.

"Серпневий захід Маск анонсував ще місяць тому, і пообіцяв показати нове покоління робота-хірурга для імплантації імпланта і продемонструвати роботу самого нейроінтерфейс", - відзначає свято.

Також Маск показав те над чим працювала компанія впродовж року – чіп Link 0.9, який за допомогою робота хірурга під'єднується до мозку через невеликий отвір завдяки надтонким електродам.

Маск обіцяє, що операція триватиме не більше години, буде повністю безболісною та лише з місцевою анестезією, а одразу після імплантації чіпа пацієнт зможе відправитися додому.

Крім того, Маск наголошує, що операція буде абсолютно безпечною та максимально чистою, без жодної краплини крові, оскільки робот хірург настільки точний, що імплантує мініатюрні електроди в мозок не зачіпаючи капілярів.

Також Ілон Маск показав трьох здорових свинок, які пережили операції з імплантування чіпу. Одній зі свинок вживили нейрочіп, а для того, щоб довести, що організм може безпечно переносити такі операції без шкоди для здоров'я. У майбутньому це дозволить людям відмовлятися від чіпів після операції, якщо вони передумають, або ж, якщо захочуть змінити чіп на досконалішу модель.

Нагадаємо: Маск ще в липні оголосив про "відновлення прогресу" 28 серпня, а тепер запропонував більш детальну інформацію про те, що ж буде показано.

Про це він Маск неодноразово говорив про свою віру в те, що пристрої BMI необхідні, щоб допомагати людям «не відставати» від штучного інтелекту, удосконалюючи мозок, але зараз його мета набагато простіше: створити імплантуються пристроїв, яке дозволить людям управляти телефонами або комп'ютерами з допомогою розуму.