Відновлення зору і слуху: Neuralink Маска спробує вживити чип у мозок людини

Компанія Neuralink впродовж року спробує вживити в людський мозок чип.

Про це її власник Ілон Маск заявив на YouTube-каналі Джо Рогана, повідомляє Business Insider.

«Ще залишається дуже багато роботи. Тому я думаю, що, напевно, ми спробуємо (вживити чип у мозок людини – ред.) впродовж року», - заявив Маск.

За його словами, цей чип потенційно зможе допомогти людям повернути зір, слух або рухливість кінцівок після пошкодження мозку.

Зазначається, що у квітні минулого року стартап Ілона Маска Neuralink подав заявку до Управління продовольства і медикаментів США, аби розпочати тестування на людях системи, яка з'єднує “мозок із комп'ютером”.

Нейротехнологічна компанія Neuralink заснована Ілоном Маском в 2016 році. Вона прагне розробити пристрої для лікування серйозних захворювань головного мозку в короткостроковій перспективі, а її кінцева мета полягає в удосконаленні людей.