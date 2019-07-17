Зв'язок мозку з комп'ютером: Маск просить дозволу для випробування на людях

Стартап Ілона Маска NeuraLink подав заявку до Управління продовольства і медикаментів США, аби розпочати тестування на людях системи, яка з'єднує “мозок із комп'ютером”.

Про це повідомляє BBC.

“NeuraLink, компанія Ілона Маска, яка шукає шляхи, аби з'єднати людський мозок із комп'ютером, подала заявку до американського регулятора для початку тестування своєї системи на людях”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє BBC, для початку тестування на людях стартап повинен отримати на це дозвіл від Управління продовольства і медикаментів США.

За словами Маска, ця нейротехнологічна система вже тестувалася на мавпах, і мозок тварини зміг “контролювати” комп'ютер.

Водночас він зауважив, що людям не слід очікувати негайного результату від тестування системи, адже процес із її випробовування на людях займе багато часу.

У компанії також ще не повідомили, як саме їх система буде “перекладати” активність людського мозку комп'ютеру.

Зазначається, що нині над системою працюють близько ста дослідників, проте Маск планує набрати ще людей у штат.

Як повідомлялося, в кінці квітня цього року гендиректор SpaceX і Tesla Ілон Маск пообіцяв незабаром розповісти про успіхи стартапу Neuralink, який він засновував у 2016 році для розробки нейротехнологій.