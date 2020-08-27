“Читання мозку”: Маск анонсував нову версію інтерфейсу Neuralink
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Verge.
Пряма трансляція показу розпочнеться 28 серпня о 18:00 за північноамериканським східним часом, по Києву це - 1:00 ночі 29 серпня.
Маск ще в липні оголосив про "відновлення прогресу” 28 серпня, а тепер запропонував більш детальну інформацію про те, що ж буде показано.
За словами глави компанії, оновлення включатиме в себе пристрій другого покоління, призначене для приєднання технології до мозку, і демонстрацію нейронів, «які спрацьовують у режимі реального часу», проте не зовсім зрозуміло, що під цим мається на увазі.
Маск неодноразово говорив про свою віру в те, що пристрої BMI необхідні, щоб допомагати людям «не відставати» від штучного інтелекту, удосконалюючи мозок, але зараз його мета набагато простіше: створити імплантований пристрій, який дозволить людям управляти телефонами або комп'ютерами за допомогою розуму.