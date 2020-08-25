Jaguar представив люксовий електрокар

Британська компанія з виробництва люксових автомобілів Jaguar представила новий електричний кросовер I-Pace EV320.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Electrek.

В кросовері встановлений електричний двигун у 235 кВт. Потужність електрокара становить 320 кінських сил.

I-Pace EV320 може проїхати без підзарядки до 470 кілометрів. У компанії стверджують, що люксовий автомобіль може розігнатися до "сотні" за 6,4 секунди.

Вартість електричного кросовера для європейського ринку розпочинається від 65 990 євро після оподаткування. Водночас Jaguar дав зрозуміти, що випущена буде обмежена кількість екземплярів, проте не уточнив скільки саме.

Читайте також: У США представили конкурента Tesla з запасом ходу у понад 1000 кілометрів

Як повідомляв Укрінформ, британський виробник люксових машин Rolls-Royce представив особливе виконання кабріолета Dawn у версії Silver Bullet.