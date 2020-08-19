У США представили конкурента Tesla з запасом ходу у понад 1000 кілометрів

Каліфорнійський стартап Mullen Technologies представив новий електричний кросовер MX-05.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.

В автомобілі встановлена електробатарея з потужністю в 150кВт, що дозволяє йому проїхати до 804 км без підзарядки. Сама ж зарядка триватиме до 35 хвилин.

Водночас у компанії стверджують, що електрокар може проїхати без підзарядки до 1030 км на рівному покритті при швидкості у 88,5 км за годину або до 885 км при швидкості у 120 км за годину.

Для порівняння, наразі Tesla Model Y Long Range Ілона Маска має запас ходу лише в 508 км.

Mullen Technologies планує розпочати виробництво електричного кросовера у 2022 році. Вартість одного екземпляра MX-05 поки що невідома.

Як повідомляв Укрінформ, новий електромобіль зі США, розробкою якого займається досить молода компанія Lucid Motors, зможе проїхати від одного заряду рекордні для серійного автомобіля 832 кілометри.

Фото: Mullen Technologies