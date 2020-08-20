TikTok передає дані користувачів компартії Китаю - експерт
Про це повідомила аналітик програми Kremlin Watch Вероніка Кратка в ефірі телеканалу "ДІМ", повідомляє Укрінформ.
"Проблема TikTok полягає у захисті особистих даних, тому що компанія-розробник ByteDance, як і всі інші китайські компанії, за законом зобов'язана надавати державі доступ до особистих даних користувачів. Група незалежних експертів з кібербезпеки "Протон Мейл" нещодавно виявила, що ця китайська компанія не просто збирала дані своїх користувачів, але і охоче ділилася ними з Комуністичною партією Китаю, яка не тільки встановила цензуру і веде стеження за своїми громадянами, а й всіляко намагається охопити цією мережею стеження весь світ ", - підкреслила експерт.
У той же час Кратка не виключила, що завжди є ризик, що такі компанії як Твіттер, Фейсбук або YouTube можуть допустити витік особистих даних для використання їх з комерційними цілями, однак китайський уряд має у розпорядженні цілий системний арсенал інструментів для нелегальної обробки даних.
"У зв'язку з цим Індія стала першою країною у світі, яка повністю заборонила TikTok разом з іншими п'ятдесятьма вісьмома китайськими додатками на своїй території. Інші країни, як наприклад Австралія, теж серйозно розглядають таку опцію ", - зазначила експерт.
Як повідомляв Укрінформ, президент США Трамп планував заборонити роботу соціальної платформи TikTok на території країни, якщо до 15 вересня її не буде продано американській компанії. У Білому Домі вважають, що TikTok може збирати дані про американських користувачів і передавати їх китайській владі.
Раніше компанія Microsoft підтвердила плани щодо купівлі соцмережі TikTok.