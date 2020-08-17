Південна Корея першою у світі запроваджує шкільний курс зі штучного інтелекту

Міністерство освіти Південної Кореї запроваджує у старших класах шкіл курси зі штучного інтелекту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

Перші факультативні уроки мають розпочатися вже у другому семестрі наступного року.

Йдеться про два предмети, з яких учні 11-го й 12-го класів зможуть обрати: вступний курс основи штучного інтелекту або математика штучного інтелекту.

Зазначається, що Південна Корея стане першою країною у світі, де вивчення штучного інтелекту стане частиною навчального процесу в школах.

Як відомо, штучний інтелект є розділом комп'ютерної лінгвістики та інформатики, що опікується формалізацією проблем та завдань, які подібні до дій, що виконує людина.