Південна Корея першою у світі запроваджує шкільний курс зі штучного інтелекту
Укрінформ
Міністерство освіти Південної Кореї запроваджує у старших класах шкіл курси зі штучного інтелекту.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.
Перші факультативні уроки мають розпочатися вже у другому семестрі наступного року.
Йдеться про два предмети, з яких учні 11-го й 12-го класів зможуть обрати: вступний курс основи штучного інтелекту або математика штучного інтелекту.
Зазначається, що Південна Корея стане першою країною у світі, де вивчення штучного інтелекту стане частиною навчального процесу в школах.
Як відомо, штучний інтелект є розділом комп'ютерної лінгвістики та інформатики, що опікується формалізацією проблем та завдань, які подібні до дій, що виконує людина.