Штучний інтелект з'ясував, що найбільше впливає на успіх романтичних стосунків

Перше у своєму роді дослідження романтичних стосунків з використанням штучного інтелекту дозволило виявити головні чинники, за якими партнери оцінюють їх позитивно.

Стаття про дослідження опублікована у Proceedings of the National Academy of Sciences.

Аналіз встановив, що показники, пов'язані стосунками як як такими, були сильнішими факторами їх якості в цілому, аніж показники, засновані на індивідуальних характеристиках людей. Іншими словами, тип відносин, які ви будуєте з партнером, може бути важливішим для задоволеності життям і відчуття щастя, ніж будь-яка з ваших індивідуальних особливостей.

«Дивним моментом стало те, що, як тільки були зібрані всі дані, які стосуються конкретних відносин, окремі відмінності пішли на другий план», - говорить провідний автор дослідження Саманта Джоел із Західного університету в Канаді.

Одним з аналітичних рішень для цього може бути штучний інтелект , здатний обробляти величезні обсяги даних, що збираються з окремих інститутів і лабораторій. Саме такий підхід був використаний в новій роботі: вчені скористалися алгоритмом під назвою random forest («випадковий ліс»).

За допомогою цього алгоритму були проаналізовані показники по 11 196 парам з 43 окремих наборів даних.

«Результати показали, що показники, що відображають власне сприйняття стосунків (наприклад, ступінь конфліктності, прихильність), пророкують до 45 відсотків відхилень в оцінці якості стосунків на початку кожного з досліджень», - пишуть автори в своїй статті.

З точки зору цих специфічних змінних, які найбільш вірогідно передбачали якість взаємодії пар, найнадійнішими були: вірність партнера взятим на себе зобов'язанням (наприклад, «мій партнер хоче, щоб наші стосунки тривали вічно»); подяку ( «мені дуже пощастило, що у мене є партнер в житті»); сприймається задоволення партнера (наприклад, «наші стосунки роблять мого партнера дуже щасливим»); а також ступінь частоти конфліктів і рівень сексуального задоволення.

Фактори, що відносяться до індивідуальних характеристик (вік, стать, особистісні особливості респондентів) в більшості випадків пояснювали тільки 21 відсоток відмінностей в якості відносин. Серед індивідуальних характеристик, які найсильніше передбачали якість стосунків, виявилися: задоволеність життям, негативний афект (наприклад, почуття неспокою або роздратування), депресія; уникає прихильність (наприклад, «я вважаю за краще не бути занадто близький до свого партнера») і токсична прихильність (ступінь занепокоєння щодо стосунків з колишніми).

«Переживання негативного афекту, депресії або небезпечною прихильності, безумовно, служить фактором ризику у стосунках, - підсумовують автори роботи.

Висновки вчених, по суті, зводяться до простої істини: людина, яку ми обираємо, не так важлива, як стосунки, які ми будуємо з ним. «Модель взаємин, яку ви створюєте з кимось, - загальні норми, жарти, спільний досвід - це набагато більше, ніж окремі люди, що формують ці стосунки», - говорить співавтор роботи Джоел Інверс.