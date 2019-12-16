Штучний інтелект допише Десяту симфонію Бетховена

Науковці та музиканти використають штучний інтелект, щоб дописати незакінчену Симфонію №10 Людвіга ван Бетховена до 250-ї річниці народження німецького композитора.

Про це інформує The Business Times.

"Команда музикознавців та програмістів прагне завершити твір за допомогою штучного інтелекту, напередодні 250-річчя від дня народження композитора, яке відзначатиметься наступного року", - йдеться у повідомленні.

Бетховен не довів до кінця роботу над Симфонією №10 — до нашого часу вона дійшла у вигляді ескізів.

Як зазначає видання, до роботи залучать інструмент пангармонікон, подібний до органа, який відтворює звуки духових та ударних інструментів.

Читайте також: Фінляндія подарує всім громадянам ЄС курс зі штучного інтелекту

Штучний інтелект проаналізує всі твори Бетховена - і на підставі цих даних, як очікується, завершить Десяту симфонію.

Розробники наголошують, що ця робота жодним чином не позначиться на спадщині Бетховена, оскільки завершену композицію не зарахують до творчого доробку митця.

Допрацьовану версію Симфонії №10 обіцяють оприлюднити 28 квітня 2020 року в німецькому Бонні.