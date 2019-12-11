Фінляндія подарує всім громадянам ЄС курс зі штучного інтелекту

Фінляндія на честь завершення терміну головування в ЄС подарує відкритий для всіх громадян Євросоюзу курс зі штучного інтелекту.

Про це повідомляє Yle.

"Фінляндія наприкінці терміну головування в ЄС подарує громадянам Євросоюзу курс зі штучного інтелекту. Передбачається, що близько 1%, тобто 5 мільйонів громадян країн ЄС пройдуть курс у 2020-2021 рр.", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає Yle, сам курс, створений Університетом Гельсінкі та компанією Reaktori, перекладуть всіма офіційними мовами Євросоюзу.

У Міністерстві праці та економічного розвитку повідомили, що гроші для фінансування проєкту будуть виділені з бюджету міністерства.

Курс обійдеться міністерству 1,7 млн євро.

За словами держсекретаря Пілві Торсті, курс зі штучного інтелекту – це спадщина, яку Фінляндія хоче залишити громадянам ЄС. Подарунок також стане відповіддю на запитання, як розвивати навички людей, щоб вони готувалися до роботи майбутнього.

Зазначається, що у Фінляндії безкоштовний курс Elements of AI (елементи штучного інтелекту) - найпопулярніший курс в історії Університету Гельсінкі. Початковою метою було, щоб 1% фінів, тобто 55 000 осіб, навчилися основ кодування. Мети було досягнуто всього за кілька місяців.