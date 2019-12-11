Фінляндія подарує всім громадянам ЄС курс зі штучного інтелекту
Про це повідомляє Yle.
"Фінляндія наприкінці терміну головування в ЄС подарує громадянам Євросоюзу курс зі штучного інтелекту. Передбачається, що близько 1%, тобто 5 мільйонів громадян країн ЄС пройдуть курс у 2020-2021 рр.", - йдеться в повідомленні.
Як зазначає Yle, сам курс, створений Університетом Гельсінкі та компанією Reaktori, перекладуть всіма офіційними мовами Євросоюзу.
У Міністерстві праці та економічного розвитку повідомили, що гроші для фінансування проєкту будуть виділені з бюджету міністерства.
Курс обійдеться міністерству 1,7 млн євро.
За словами держсекретаря Пілві Торсті, курс зі штучного інтелекту – це спадщина, яку Фінляндія хоче залишити громадянам ЄС. Подарунок також стане відповіддю на запитання, як розвивати навички людей, щоб вони готувалися до роботи майбутнього.
Зазначається, що у Фінляндії безкоштовний курс Elements of AI (елементи штучного інтелекту) - найпопулярніший курс в історії Університету Гельсінкі. Початковою метою було, щоб 1% фінів, тобто 55 000 осіб, навчилися основ кодування. Мети було досягнуто всього за кілька місяців.