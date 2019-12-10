Пошуковий алгоритм Google "навчився" розуміти українську
Про це повідомляється на сторінці компанії у Twitter.
«BERT, наш новий спосіб пошуку в Google для кращого розуміння мови, тепер поширюється на більш ніж 70 мов по всьому світу. Спочатку він був запущений у жовтні для англійської…» - йдеться у повідомленні.
Окрім української мови, також з’явилися португальська, пенджабська, румунська, російська, сербська, сингальська, словацька, словенська, суахілі, шведська, тагальська, таджицька, тамільська, телугу, тайська, турецька, урду, узбецька і в'єтнамська та ін.
Алгоритм Google BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) – це пошук, спрямований на розуміння складних пошукових запитів, незалежно від того, як вони написані та які слова використані.
Алгоритм використовує нейронну мережу, яка наділяє пошукову систему "розумінням".