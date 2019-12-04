У Google Photos з'явився свій “месенджер”

У додатка Google Photos з'явилася функція, яка дозволяє користувачам спілкуватися між собою й обмінюватися фотографіями.

Про це повідомляє TechCrunch.

“Компанія (Google — ред.) представила спосіб обміну фотографіями й повідомленнями з іншими користувачами у додатку Google Photos”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, завдяки цьому рішенню користувачам буде легше обмінюватися фотографіями й відеофайлами, і для цього не потрібно буде створювати окремі спільні фотоальбоми.

Утім, отримувач фотографії все ще повинен буде мати свій Google-акаунт, і це може стати певним обмеженням, адже не всі є користувачами послуг компанії.

Крім того, завдяки новій функції можна буде створювати групові чати й додавати до них користувачів.