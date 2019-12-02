Нова функція Facebook дозволить "кидати" фото відразу в Google Photos
Укрінформ
Соціальна мережа Facebook запускає нову функцію, яка дозволить користувачам напряму переміщувати фотографії в Google Photos.
Про це повідомляє The Verge з посиланням на директора з питань політики конфіденційності Facebook Стіва Сеттерфілда.
“Facebook запускає сьогодні нову функцію, яка дозволить своїм користувачам напряму переміщувати фотографії в Google Photos”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє портал, спочатку функція буде доступною в Ірландії, а вже в першій половині 2020 року - у всьому світі.
Зазначається, що завдяки цій зручній функції користувачам Facebook більше не буде потрібно спочатку завантажувати фотографії з соцмережі, а потім переміщувати їх у Google Photos.
Очікується, що з часом також стане можливим напряму переміщувати фотографії не тільки у Google Photos, але й на інші сервіси.