Нова функція Facebook дозволить "кидати" фото відразу в Google Photos

Соціальна мережа Facebook запускає нову функцію, яка дозволить користувачам напряму переміщувати фотографії в Google Photos.

Про це повідомляє The Verge з посиланням на директора з питань політики конфіденційності Facebook Стіва Сеттерфілда.

“Facebook запускає сьогодні нову функцію, яка дозволить своїм користувачам напряму переміщувати фотографії в Google Photos”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, спочатку функція буде доступною в Ірландії, а вже в першій половині 2020 року - у всьому світі.

Зазначається, що завдяки цій зручній функції користувачам Facebook більше не буде потрібно спочатку завантажувати фотографії з соцмережі, а потім переміщувати їх у Google Photos.

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Очікується, що з часом також стане можливим напряму переміщувати фотографії не тільки у Google Photos, але й на інші сервіси.