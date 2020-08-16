Завод із виробництва всюдиходів Sherp перенесуть з України

В Україні зупиняє свою роботу завод із виробництва всюдиходів Sherp.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на видання Автотема.

За словами одного із засновників компанії з виробництва всюдиходів Sherp Володимира Школьника, зараз вони випускаються в Росії та в Україні. Виробництво у двох країнах організовано через санкції. Українські всюдиходи не можна продавати в Росії, а російські – в Україні та США. При цьому Сполучені Штати є найбільшим ринком збуту для Sherp.

Тому прийнято рішення, що випуск всюдиходів перенесуть в іншу країну. В яку конкретно – поки не відомо. Тобто виробництво буде в одному місці, а автомобілі можна буде продавати на всіх ринках.

Нагадаємо: Sherp володіє відмінною прохідністю. В Україні, наприклад, їх використовує служба ГСЧС (в Карпатах). Хорошим попитом вони користуються в самих різних країнах.