Історія авто Sherp – приклад успішної реалізації українських ідей

Виробництво автомобілів-всюдиходів Sherp – гарний приклад, коли українці працюють над реалізацією ідей у Києві – і роблять це успішно

Останні кілька днів в Україні були надто перенасичені не дуже хорошими новинами та взаємними звинуваченнями, особливо, як для вихідних.

У таких умовах дуже важливо знаходити інформаційні приводи, які дають можливість пишатися, а не лише робити фейспалм.

Днями натрапив на пост Ярослава Пригари про те, що вулицями Чикаго проїхала колонна величезних автомобілів Sherp, які були вироблені на заводі в Києві.

Все тому, що Kanye West обрав автомобіль, створений в Україні, для презентації лінійки взуття.

Відповідно, це дало нагоду західній аудиторії згадати про Україну (нехай навіть опосередковано) не лише в контексті війни та корупції.

► До речі, Kanye West уже ж не вперше використовує українські всюдиходи у творчості та маркетингу. Раніше він уже катався на Sherp пустелею у своєму кліпі.

► Але, крім розважальних задач, український всюдихід допомагає рятувати життя. Буквально минулої п’ятниці снігоболотоходи «БОГУН» отримали українські гірські рятувальники на Львівщині. Це спеціальна модель, розроблена для національних рятувальних служб.

► Коли минулого року Багами накрив ураган, туди також доставили український всюдихід. Він доставляв їжу та евакуював тих, хто постраждав від негоди.

Я розумію, що жоден із цих фактів не є сенсацією. Але мені видається, що нам усім зараз дуже потрібно відчувати гордість за самих себе. Тож не буде зайвим просто нагадати, що для цього є й отакий привід.

Передбачаю закиди в коментарях щодо «російсько-українського всюдихода».

Автомобілі Sherp виробляються в Києві, головний офіс розташований у Києві, весь експорт відбувається з Києва, компанія належить українцям, і користуються Sherp навіть українські рятувальники.

І насправді історія Sherp — це дуже гарний приклад, коли українці не їдуть у Росію працювати в російських компаніях, а вперто працюють над реалізацією ідей у Києві – і роблять це успішно.

Усім гарного тижня.

P.S. Як покатаюсь — поділюсь враженнями.

Юрій Вітренко

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