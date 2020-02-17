Історія авто Sherp – приклад успішної реалізації українських ідей
Останні кілька днів в Україні були надто перенасичені не дуже хорошими новинами та взаємними звинуваченнями, особливо, як для вихідних.
У таких умовах дуже важливо знаходити інформаційні приводи, які дають можливість пишатися, а не лише робити фейспалм.
Днями натрапив на пост Ярослава Пригари про те, що вулицями Чикаго проїхала колонна величезних автомобілів Sherp, які були вироблені на заводі в Києві.
Все тому, що Kanye West обрав автомобіль, створений в Україні, для презентації лінійки взуття.
Відповідно, це дало нагоду західній аудиторії згадати про Україну (нехай навіть опосередковано) не лише в контексті війни та корупції.
► До речі, Kanye West уже ж не вперше використовує українські всюдиходи у творчості та маркетингу. Раніше він уже катався на Sherp пустелею у своєму кліпі.
► Але, крім розважальних задач, український всюдихід допомагає рятувати життя. Буквально минулої п’ятниці снігоболотоходи «БОГУН» отримали українські гірські рятувальники на Львівщині. Це спеціальна модель, розроблена для національних рятувальних служб.
► Коли минулого року Багами накрив ураган, туди також доставили український всюдихід. Він доставляв їжу та евакуював тих, хто постраждав від негоди.
Я розумію, що жоден із цих фактів не є сенсацією. Але мені видається, що нам усім зараз дуже потрібно відчувати гордість за самих себе. Тож не буде зайвим просто нагадати, що для цього є й отакий привід.
Передбачаю закиди в коментарях щодо «російсько-українського всюдихода».
Автомобілі Sherp виробляються в Києві, головний офіс розташований у Києві, весь експорт відбувається з Києва, компанія належить українцям, і користуються Sherp навіть українські рятувальники.
І насправді історія Sherp — це дуже гарний приклад, коли українці не їдуть у Росію працювати в російських компаніях, а вперто працюють над реалізацією ідей у Києві – і роблять це успішно.
Усім гарного тижня.
P.S. Як покатаюсь — поділюсь враженнями.
Юрій Вітренко
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