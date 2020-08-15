Інстаграм понад рік зберігав на серверах видалені фото та повідомлення користувачів

Фахівець із кібербезпеки Саугат Похарел отримав $6000 винагороди від Інстаграму після виявлення вразливості у соцмережі.

Про це повідомляє The Verge.

Так, він з'ясував, що Інстаграм зберігав його приватні повідомлення та фотографії ще довго після того, як він їх видалив.

Зокрема, Похарел зробив запит на отримання копії фото та повідомлень з Інстаграму й отримав дані, які він видалив понад рік тому. Це підтвердило, що інформація не була повністю видалена із серверів.

В Інстаграм зазначили, що це було пов’язано з помилкою в системі програми, яка тепер виправлена. Похарел отримав $6000 за виявлення проблеми.

Як зазначає Techcrunch, Похарел повідомив, що виявив помилку у жовтні минулого року, і додав, що проблему вирішили у серпні.

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Фахівці з кібербезпеки знаходили подібні помилки у схожих сервісів, наприклад, Твіттер, який зберігав дані приватних повідомлень роками з моменту видалення.

Щодо Інстаграму, то, за офіційними даними компанії, видалена інформація користувача продовжує зберігатися на серверах соцмережі протягом 90 днів, після чого видаляється безповоротно.