Трамп підписав ще один указ щодо TikTok, який обмежує роботу мережі в Штатах
Як передає Укрінформ із посиланням на New York Times, текст документа у суботу, 15 серпня, опублікував пресцентр Білого дому.
"Існують переконливі докази вважати, що ByteDance, купуючи активи Musical.ly, може здійснити дії, що загрожують підірвати національну безпеку США", - зазначено в документі.
Указ робить неможливим об'єднання сервісів Musical.ly і TikTok.
"Операція, пов'язана з придбанням Musical.ly з боку ByteDance забороняється, як і володіння будь-якими активами Musical.ly в США безпосередньо ByteDance або її дочірніми компаніями, пов'язаними з ними особами, китайськими акціонерами", - йдеться в указі.
На виконання запропонованого відводиться 90 днів (з можливістю продовження ще на 30 днів) після його публікації.
За цей час Комітет з іноземних інвестицій США повинен зобов'язати ByteDance та її дочірні компанії позбутися всіх активів і прав у США. Також компанія повинна відзвітувати перед комітетом про те, що вона повністю позбулася всіх даних користувачів, отриманих від TikTok і Musical.ly.
Як повідомляв Укрінформ, президент США Трамп планував заборонити роботу соціальної платформи TikTok на території країни, якщо до 15 вересня вона не буде продана американській компанії. У Білому Домі вважають, що TikTok може збирати дані про американських користувачів і передавати їх китайській владі.
Раніше компанія Microsoft підтвердила плани щодо покупки соцмережі TikTok.