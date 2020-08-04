Hubble засняв дивовижну спіральну галактику
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Укрінформ
Телескоп Hubble від Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) зробив знімок спіральної галактики NGC 4907, що знаходиться у сузір'ї Волосся Вероніки.
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті обсерваторії.
Сама галактика віддалена від Землі на 270 мільйонів світлових років. Також NGC 4907 є частиною скупчення Волосся Вероніки, яка складається з групи у понад одну тисячу галактик.
Зазначається, що на фотографії також видно зірку, яка знаходиться під NGC 4907 у галактиці Чумацький Шлях за 2500 світлових років від Землі.
Як повідомляв Укрінформ, телескоп Hubble від Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) сфотографував розсіяне зоряне скупчення NGC 2203 у сузір'ї Столова Гора.