Hubble засняв дивовижну спіральну галактику

Телескоп Hubble від Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) зробив знімок спіральної галактики NGC 4907, що знаходиться у сузір'ї Волосся Вероніки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті обсерваторії.

Сама галактика віддалена від Землі на 270 мільйонів світлових років. Також NGC 4907 є частиною скупчення Волосся Вероніки, яка складається з групи у понад одну тисячу галактик.

Зазначається, що на фотографії також видно зірку, яка знаходиться під NGC 4907 у галактиці Чумацький Шлях за 2500 світлових років від Землі.

Фото: ESA/Hubble & NASA, M. Gregg

Як повідомляв Укрінформ, телескоп Hubble від Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) сфотографував розсіяне зоряне скупчення NGC 2203 у сузір'ї Столова Гора.