Microsoft передумала купувати TikTok - WSJ

Американська компанія Microsoft призупинила перемовини щодо купівлі китайської соціальної мережі TikTok.

Як передає Укрінформ з посиланням на The Wall Street Journal, на це вплинули слова президента США Дональда Трампа, який заявив про можливість заборони соціальної мережі.

Соцмережа TikTok належить китайській компанії ByteDance. Наразі зарано казати, що переговори "мертві", але сторони намагаються зрозуміти позицію Білого дому.

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За інформацією WSJ, перемовини можуть відновитись у випадку, якщо адміністрація Трампа пояснить свою позицію щодо соціальної мережі.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп планує заборонити роботу соціальної платформи TikTok на території країни. У Білому Домі вважають, що TikTok може збирати дані про американських користувачів та передавати їх китайській владі.