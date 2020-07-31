5G-інтернет в Україні: у Федорова розповіли, коли чекати на технологію

Поступове запровадження 5G-інтернету в Україні почнеться не раніше 2022 року, спочатку у великих містах.

Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Шелест у програмі «Офіційна розмова» на телеканалі «ДОМ».

«Я сподіваюся, що аукціони зможуть бути проведені, якщо частоти будуть звільнені, в кінці наступного року. І з 2022 року почнеться плавне запровадження в Україні. Але першими будуть найбільші міста, а потім, залежно від потенціалу розвитку, можуть бути інші області», - сказав чиновник.

Як повідомлялося, українці вперше випробували швидкісний інтернет 5G під час фестивалю гейм-культури WeGame 5.0, який відбувся у квітні 2019 року в Києві.

В кінці жовтня 2019 року Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, дозволила тестування 5G в шести українських містах.

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5G - це п'яте покоління мобільного зв'язку, яке прийде на зміну існуючого стандарту 4G. Технології 5G забезпечать вищу пропускну здатність у порівнянні з технологіями 4G, що дозволить забезпечити більшу доступність широкосмугового мобільного зв'язку, швидкість інтернету від 1-2 Гбіт/с, менше споживання енергії батарей, ніж у 4G-обладнання.