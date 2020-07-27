У США представили проєкт безпечного квантового інтернету

Міністерство енергетики США представило стратегію щодо розробки національного квантового інтернету в країні.

Про це повідомляє AFP.

«Міністерство енергетики США представило звіт, в якому прописана стратегія розробки національного квантового інтернету. Відомство планує використовувати закони квантової механіки для безпечнішої передачі інформації, ніж в існуючих мережах», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що американське міністерство нині співпрацює з різними дослідниками та університетами, аби впродовж наступного десятиліття розробити прототип квантового інтернету на території США.

Повідомляється, що у лютому цього року Аргонська національна лабораторія при Міненерго разом з Університетом Чикаго створили 83-кілометрову «квантову петлю» у передмісті Чикаго, яка є найдовшою у країні квантовою мережею.

У відомстві розглядають банківський й медичний сектори як перших претендентів на випробовування квантового інтернету.

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