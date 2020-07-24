Яким буде діджиталізований ДІМ

Хочете приєднатися до побудови діджитал ДІМ?

Сучасний світ живе в Інтернеті – люди спілкуються, навчаються, купують, продають речі та нерухомість тощо. Державна інспекція містобудування не стоїть осторонь цього процесу та від моменту створення має плани стати справді сучасним органом що трансформуєтеся відповідно до світових трендів.

ЯКІ ЦИФРОВІ РІШЕННЯ ДЛЯ ДІМ МИ РОЗРОБЛЯЄМО?

Різноманітність діджитал рішень для бізнесу та державних органів вражає своєю строкатістю. Ми з командою наразі працюємо над реалізацією ряду таких ідей:

1. Захист інформації повинен повністю відповідати державним стандартам КСЗІ а також високим міжнародним стандартам безпеки ISO 27000. Це є основоположним, адже кібератака на державний орган може мати серйозні наслідки: починаючи від витоку персональних даних, видачі фальшивих документів за допомогою викраденого цифрового підпису аж до повної зупинки діяльності Інспекції.

2. Використання системи віртуального робочого місця та хмарових сховищ. Це надасть низку переваг як щодо безпечності збереження, передачі та створення інформації, так і стосовно відкриття нових можливостей для роботи.

3. Оптимізація документообігу, зокрема – з територіальними органами. Перехід з паперового на електронний документообіг у нашій країні декларується вже давно, але ще не всі органи повноцінно запровадили такі системи. Тому нашою метою є використання електронного документообігу від самого старту роботи ДІМ.

4. Впровадження захищених систем телекомунікаційного зв’язку для проведення селекторних нарад, круглих столів, відеоконференцій із фахівцями центрального, регіонального та місцевого рівнів.

Такі технології дадуть можливість проводити обговорення будь-яких питань. Це дозволить менше відправляти державних службовців у відрядження, і лише у випадку реальної необхідності.

При створенні архітектури ми враховуємо напрацювання відповідних державних органів та кращу світову практику щодо підвищення рівня захисту інформації в ДІМ та одночасного забезпечення його автономності на випадок непередбачуваних обставин, наприклад – оголошення жорсткого карантину.

Розкрию вам кілька секретів. Ми плануємо використовувати в ДІМ хмарні сховища та віртуальне робоче місце. Що це дасть?

● Працювати на робочому місці можна буде всюди, де є Інтернет. І навіть у випадку нової хвилі карантину або природних катаклізмів діяльність ДІМ не зупиниться ні на день.

● Робоча інформація буде максимально убезпечена від несанкціонованого доступу, випадкового чи спеціального занесення комп’ютерних «вірусів» у систему ДІМ шляхом «диверсій» від недоброзичливців.

Вся робоча інформація буде захищена згідно з міжнародними стандартами безпеки та відповідно до вітчизняних вимог, визначених Держспецзв’язком, СБУ та Мінцифри.

● Передача документів та інформації буде відбуватися лише захищеними каналами. Взаємодія з робочим контентом буде відбуватися в межах захищеного контуру віддаленого робочого стола. Це підвищить стійкість системи та надійність функціоналу до якого ми прагнемо.

Планується зміна до підходів технічного забезпечення ведення перевірок. Ми вивчаємо можливості впровадження відеофіксації проведення перевірок з одночасною геолокацією для забезпечення прозорості та відкритості роботи інспекторів, ліквідації корупційних ризиків або необґрунтованих скарг на фахівців ДІМ.

Також ведеться робота із вивчення шляхів створення «робочого терміналу» фахівця, який би дозволяв здійснювати верифікацію місця та часу проведення перевірки, оперативне внесення даних в систему, використання і пошук всіх необхідних документів в електронному вигляді тощо.

Хочу одразу наголосити, що всі працівники ДІМ пройдуть інструктаж щодо роботи через віртуальне робоче місце. І користуватися даним сервісом будуть також всі, а не лише «обрані».

Як бачите, планів у нас купа. Ми будемо прикладати всі зусилля для їх реалізації, адже у майбутньому це дозволить зробити роботу ДІМ максимально ефективною, надійно захистити службову інформацію та спростити роботу державних службовців. Якщо ви хочете приєднатися до побудови діджитал ДІМ – подавайте документи, приходьте до нас на роботу та приєднуйтеся до нашої команди!

Юрій Васильченко