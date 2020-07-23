Tesla будує завод в Техасі

Компанія Tesla відкриє новий складальний завод в районі міста Остін, штат Техас.

Про це повідомив глава компанії Ілон Маск, пише AP.

За його словами, на новому заводі будуть виробляти Cybertruck, а також позашляховик Model Y.

Tesla заявила про четвертий поспіль прибутковий квартал - в другому кварталі 2020 року автоконцерн отримав прибуток в $ 104 млн.

Раніше Ілон Маск повідомив про плани перенести штаб-квартиру Tesla з Каліфорнії в інший штат, Техас або Неваду.