Tesla будує завод в Техасі
Укрінформ
Компанія Tesla відкриє новий складальний завод в районі міста Остін, штат Техас.
Про це повідомив глава компанії Ілон Маск, пише AP.
За його словами, на новому заводі будуть виробляти Cybertruck, а також позашляховик Model Y.
Tesla заявила про четвертий поспіль прибутковий квартал - в другому кварталі 2020 року автоконцерн отримав прибуток в $ 104 млн.
Раніше Ілон Маск повідомив про плани перенести штаб-квартиру Tesla з Каліфорнії в інший штат, Техас або Неваду.