Google забанить рекламу з теоріями змови щодо коронавірусу

Google видалятиме рекламу з теоріями змови щодо походження коронавірусу та іншою інформацією, пов'язаною з COVID-19.

Про це повідомляє The Verge.

«Google заборонить рекламу, що просуває теорії змови щодо коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

Сервіс видалятиме рекламу, яка просуває ці теорії, починаючи з 18 серпня.

Представник Google підтвердив, що нова політика безпеки охоплюватиме сторінки, які суперечать «авторитетному науковому консенсусу» щодо пандемії коронавірусу.

Google уже видаляє фейкову інформацію про шкоду для здоров'я, незабаром так буде і з хибними твердженнями про походження вірусу.

Сторінки зі спростуваннями фейків або повідомлення про існування цих помилкових теорій, видалятися не будуть. Також ця політика не застосовуватиметься до інших теорій змови, не пов'язаних із коронавірусом.

Фото: АА