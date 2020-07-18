Google забанить рекламу з теоріями змови щодо коронавірусу

Google забанить рекламу з теоріями змови щодо коронавірусу

Укрінформ
Google видалятиме рекламу з теоріями змови щодо походження коронавірусу та іншою інформацією, пов'язаною з COVID-19.

Про це повідомляє The Verge.

«Google заборонить рекламу, що просуває теорії змови щодо коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

Сервіс видалятиме рекламу, яка просуває ці теорії, починаючи з 18 серпня.

Представник Google підтвердив, що нова політика безпеки охоплюватиме сторінки, які суперечать «авторитетному науковому консенсусу» щодо пандемії коронавірусу.

Google уже видаляє фейкову інформацію про шкоду для здоров'я, незабаром так буде і з хибними твердженнями про походження вірусу.

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Сторінки зі спростуваннями фейків або повідомлення про існування цих помилкових теорій, видалятися не будуть. Також ця політика не застосовуватиметься до інших теорій змови, не пов'язаних із коронавірусом.

Фото: АА

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