Суд у Німеччині заборонив оманливу рекламу Tesla

Мюнхенський суд заборонив Tesla використовувати певні формулювання в рекламних оголошеннях, які можуть ввести споживачів в оману.

Про це повідомляє Avtodream.

Зокрема, ці фрази відносяться до "сили самостійного водіння" електромобілів.

Німецька Wettbewerbszentrale, організація, яка стежить за чесною конкуренцією, передала справу в мюнхенський суд, зажадавши, щоб Tesla більше не дозволяла використовувати тексти в рекламних оголошеннях, які передбачають, що її автомобілі повністю самостійні.

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На думку організації, споживачі можуть подумати, що Tesla Model 3 більше не потребує присутності людини, і тому на німецьких дорогах також буде дозволено повністю автономне водіння, що не відповідає дійсності.

Раніше Національна рада з безпеки на транспорті США (NTSB) вже критикувала систему автопілота Tesla за відсутність безпеки. Американський виробник, своєю чергою, стверджує, що його клієнти проінформовані, що технологія не має на увазі повністю автономного водіння.

Поки Tesla ніяк не відреагувала на рішення німецького судді. Компанія може оскаржити це рішення.

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Нагадаємо: раніше ізраїльські спеціалісти у ході проведення експерименту змогли обдурити автопілот Tesla і змусили електромобіль з'їхати на умовну зустрічну смугу.

Фото: DPA