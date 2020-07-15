Музичний сервіс Spotify став доступний у 13 країнах європи, зокрема в Україні

Популярний стрімінговий музичний сервіс Spotify став доступний у 13 європейських країнах, зокрема й в Україні.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

«Spotify став доступний на 13 нових ринках в Європі, а загальна кількість ринків зросла до 92-х», - йдеться у пресрелізі.

У компанії додали, що відтепер користувачі з Албанії, Білорусі, Боснії й Герцеговини, Хорватії, Казахстану, Косово, Молдови, Чорногорії, Північної Македонії, РФ, Сербії, Словенії й України зможуть насолоджуватися 50 мільйонами пісень та 4 мільярдами плейлістів.

Зазначається, що до сервісу матимуть доступ ще 250 мільйонів людей.

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Як відомо, Spotify це інтернет-сервіс потокового аудіо (стрімінговий сервіс), що дозволяє легально й безкоштовно прослуховувати музичні композиції.