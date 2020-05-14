IKEA офіційно вийшла на український ринок

Шведська меблева компанія IKEA офіційно оголосила про вихід на український ринок.

Про це йдеться в прес-релізі компанії, який був розісланий ЗМІ 14 травня.

"Готові розпочати роботу два пункти – в "Ашан Рів Гош" (Auchan Rive Gauche) і Metro Cash&Carry. Служба доставки організована у співпраці з компанією DB Schenker", - йдеться у повідомленні.

Замовлення товарів можна здійснити через офіційний сайт компанії.

У Києві компанія пропонує безкоштовну доставку в один із пунктів видачі замовлень: Вулиця Здолбунівська, 17, ТЦ "Aшан Рів Гош" або Кільцева дорога, 1В, Метро Кеш енд Кері.

Також компанія пропонує послугу доставки додому або місця роботи, яка доступна по всій території України, за винятком АР Крим та тимчасово окупованих територій України.

Надалі, після запуску інтернет-магазину, IKEA також планує якомога швидше відкрити магазин в одному з торговельно-розважальних комплексів. Відповідний договір оренди вже підписано з Blockbuster Mall.

Наприкінці 2017 року IKEA оголосила про наміри вийти на український ринок. Це рішення було зумовлене високим попитом на доступні товари і рішення для дому в Україні.