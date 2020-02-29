IKEA “адаптувала” вегетаріанські фрикадельки до традиційних

Компанія IKEA розробила оновлену версію вегетаріанських фрикадельок. Нову страву почнуть пропонувати у закладах компанії з серпня.

Про це інформує The Verge.

"Фрикадельки на рослинній основі від IKEA будуть доступні приблизно у 290 європейських магазинах, починаючи з серпня цього року", - йдеться у повідомленні.

Стверджується, що оновлені "рослинні фрикадельки" виглядають як м’ясні та подібні на смак, але складаються з поєднання білків гороху, вівса, яблук та картоплі. Вегетаріанські фрикадельки IKEA продає з 2015 року, а нова страва призначена для клієнтів, які “хочуть споживати менше м’яса, але не готові відмовитися від смаку традиційних м’ясних фрикадельок IKEA”.

Фрикадельки з рослин будуть доступні у закладах IKEA, де зазвичай подають традиційні фрикадельки з картопляним пюре, брусницею та вершковим соусом.

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IKEA також заявляє, що споживачі зможуть придбати заморожені фрикадельки, або замовити їх додому. Минулого року IKEA продала понад 1 мільярд фрикадельок.

У серпні 2018 року IKEA випустила в продаж вегетаріанську версію хот-дога. За даними компанії, протягом першого року було продано 10 мільйонів порцій.