IKEA знову перенесла відкриття першого магазину у Києві

Корпорація IKEA має намір відкрити перший магазин у Києві після запуску електронної комерції, який заплановано на весну 2020 року.

Про це в IKEA повідомили в коментарі "НВ Бізнес".

"Для того, щоб якнайшвидше зробити асортимент функціональних товарів IKEA з привабливим дизайном і цінами доступним якомога більшій кількості людей в Україні, компанія вирішила спершу запустити електронну комерцію. Очікувана дата запуску - весна 2020 року. Водночас IKEA підтверджує свою прихильність до України й планує відкрити перший фізичний магазин у Києві якнайшвидше, після запуску електронної комерції", - поінформували в компанії.

В IKEA додали, що нададуть додаткову інформацію, як тільки вона буде доступна.

Як повідомлялося, рішення про вихід на український ринок IKEA ухвалила у вересні 2017 року. Згідно з планами корпорації, в Києві з’явиться магазин міського формату (city store). Спочатку в IKEA повідомляли, що його відкриють влітку 2019 року в ТРЦ Ocean Mall в Києві.

Пізніше в корпорації поінформували, що магазин відкриють до кінця року. У липні цього року IKEA запустила сайт для українських споживачів і почала підбір персоналу для магазину в Києві. За інформацією "НВ Бізнес", IKEA підписала договір на відкриття магазину площею близько 6 тис. кв. м в ТРЦ Blockbuster Mall Вагіфа Алієва.

Розвитком мережі в Україні займається "IKEA Південно-Східна Європа", яка є частиною IKEA Group (Ingka Holding BV). Компанія займається роздрібним бізнесом IKEA в Хорватії, Сербії, Румунії та Словенії.