IKEA змінила плани щодо “прописки” магазину у Києві — ЗМІ

Нідерландська компанія зі шведськими коріннями IKEA підписала договір на відкриття магазину площею близько 6000 кв. м в ТРЦ Blockbuster Mall Вагіфа Алієва.

Про це повідомляє «НВ Бізнес» з посиланням на три джерела: двох директорів девелоперських компаній і консультанта з нерухомості.

«У приміщенні, де відкриється IKEA, проводяться зміни з урахуванням вимог мережі», - повідомив виданню директор девелоперської компанії, який побажав залишитися неназваним.

Як наголошується в повідомленні, загальна площа ТРЦ Blockbuster Mall складе близько 350 тис. кв. м, з яких близько 100 тис. кв. м - розважальна зона. Першу чергу центру планували відкрити 31 травня, але потім його запуск було перенесено. Нова дата відкриття наразі не озвучується.

Спочатку IKEA планувала відкрити свій перший супермаркет в ТРЦ Ocean Mall, будівництвом якого також займається Вагіф Алієв. Але через перенесення терміну здачі ТРЦ в експлуатацію IKEA планувала відкрити чотири пункти видачі замовлень площею близько 500 кв. м кожен.

Раніше повідомлялося, що IKEA запустила сайт для українських споживачів. Компанія також почала підбір персоналу для свого першого магазина міського формату у Києві. IKEA хоче набрати близько 100 співробітників, які працюватимуть у відділах продажів і роботи з клієнтами, логістики та дизайну інтер'єру.

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Компанію IKEA в 1943 році в Швеції Інгвар Кампрадом. На кінець серпня 2018 року мережа володіла 422 магазинами в більш ніж 50 країнах світу. У центрах компанії по всьому світу працює близько 208 тис. осіб. Продажі IKEA в період з вересня 2017 року по серпень 2018 року склали 38,8 млрд євро, тоді як за аналогічний період 2016-2017 рр. - 38,3 млрд євро. З вересня по серпень магазини мережі відвідали 957 млн осіб, а офіційний сайт - 2,5 млрд осіб.