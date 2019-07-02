IKEA розпочала пошук персоналу для магазину у Києві
Укрінформ
Світова роздрібна мережа з продажу товарів для дому IKEA розпочала пошук персоналу для свого першого магазину у Києві.
Про це повідомляється на сайті ІКЕА.
"Червень 2019 року – IKEA починає масштабну кампанію з набору персоналу до магазину міського формату у Києві", - йдеться у повідомленні.
Згідно з інформацією на одному з сайтів з пошуку роботи, перша вакансія у київському магазині ІКЕА відкрилася 27 червня 2019 року; станом на 2 липня 2019 року на цьому сайті відкрито 9 вакансій від компанії.
Як повідомляв Укрінформ, ІКЕА планує відкрити свій перший магазин в Україні до кінця 2019 року.