IKEA розпочала пошук персоналу для магазину у Києві

Світова роздрібна мережа з продажу товарів для дому IKEA розпочала пошук персоналу для свого першого магазину у Києві.

Про це повідомляється на сайті ІКЕА.

"Червень 2019 року – IKEA починає масштабну кампанію з набору персоналу до магазину міського формату у Києві", - йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією на одному з сайтів з пошуку роботи, перша вакансія у київському магазині ІКЕА відкрилася 27 червня 2019 року; станом на 2 липня 2019 року на цьому сайті відкрито 9 вакансій від компанії.

Читайте також: ІKEA відкриє в 2020 році свій найбільший магазин

Як повідомляв Укрінформ, ІКЕА планує відкрити свій перший магазин в Україні до кінця 2019 року.