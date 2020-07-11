У Венеції вперше протестували систему шлюзів для захисту від повеней

У Венеції вперше протестували систему мобільних шлюзів, створених для захисту міста від повеней.

Про це повідомляє ВВС.

«Вперше система із 78 мобільних шлюзів була протестована у Венеції», - йдеться в повідомленні.

Прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте назвав систему шлюзів Mose завдовжки 1,5 км «потужним проєктом, створення якого зайняло роки».

Система працює таким чином: у разі дуже високого припливу стиснене повітря надходить у 78 шлюзових воріт і звільняє їх від води, таким чином вони підіймаються і блокують приплив, що надходить в лагуну.

Під час тестування екоактивісти вийшли з протестами, заявивши, що шлюзи зашкодять району.

Критики стверджують, що система шлюзів була запущена із запізненням на 10 років.

Робота над проєктом почалася у 2003 році, хоча він був розроблений ще в 1980-х роках.

Як відомо, у листопаді 2019 року Венеція постраждала від найсильніших повеней за півстоліття.

Фото: скріншоти з відео ВВС.