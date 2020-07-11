Збитки від повеней в Японії перевищили $110 мільйонів

В Японії шкода від злив і повеней оцінюється приблизно в 110 млн доларів.

Про це заявили в Міністерстві сільського господарства Японії, повідомляє NHK.

«Загальні втрати галузей від повеней і зсувів ґрунту оцінюються в більш як 11,7 млрд єн, або приблизно в 110 млн доларів», - йдеться в повідомленні.

Шкоду зафіксували в 30 префектурах, у тому числі в префектурах Кумамото і Кагосіма, розташованих у південно-західному регіоні Кюсю, який зазнав найпотужнішого удару стихії.

Представники міністерства наголосили, що масштаб збитків може зрости, оскільки в деяких найбільш постраждалих префектурах їхню оцінку неможливо було ретельно провести.

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Як повідомляв Укрінформ, на цьому тижні в результаті сильних злив, повеней і зсувів ґрунту на півдні Японії загинуло 66 людей.

Фото: АА