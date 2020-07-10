На заході України через негоду залишаються зруйнованими понад 200 км автодоріг

На заході України через негоду залишаються зруйнованими понад 200 км автодоріг

Укрінформ
На території західних областей станом на ранок 10 липня залишаються зруйнованими 202,4 км автодоріг.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

"Станом на 7 год. 10 липня на території західних областей залишається підтопленими:

1 (було 349) населений пункт у Чернівецькій області; 2 (було 7 тис. 225) підвали в Івано-Франківській області; 4 (було 22 тис. 182) присадибні ділянки у Чернівецькій області. Зруйновано 202,4 км (було 278,2 км) автодоріг (Івано-Франківська (201), Чернівецька (1,4) та 95 (було 95) мостів (Івано-Франківська (93), Львівська (1) та Чернівецька (1). Пошкоджено 549 км автодоріг (було 654 км) та 213 мостів (було 266) в Івано-Франківській (507,6 км доріг та 198 мостів) та Чернівецькій (40,9 км автодоріг та 15 мостів) областях", - йдеться у повідомленні.

Силами ДСНС з початку проведення робіт врятовано 478 осіб, евакуйовано 721 особу, відселено 1 тис. 324 особи та перевезено через підтоплені ділянки доріг 2 тис. 565 осіб.

Протягом доби відкачано 4 тис. 400 м³ води.

Всього до робіт залучено 230 осіб та 93 од. техніки, з них від ДСНС 159 чол. о/с та 65 од. техніки (з них 2 гелікоптери ДСНС).

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Як повідомляв Укрінформ, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. На Прикарпатті внаслідок стихії загинули 3 людини.

Загалом через негоду постраждали більш як 250 населених пунктів у п’яти областях. Були підтоплені 7,5 тис. житлових будинків, зруйновані дороги та мости.

Уряд виділив майже 700 млн грн на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней на Заході України.

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