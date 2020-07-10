До ліквідації наслідків стихії на Західній Україні долучили військових інженерів

Військовослужбовці окремого інженерно-саперного батальйону «Тиса» 128 окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ продовжують допомагати ліквідовувати наслідки стихії на Закарпатті та Прикарпатті.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"8 липня 2020 року у населеному пункті Лопушне Міжгірського району Закарпатської області військовослужбовці окремого інженерно-саперного батальйону «Тиса» 128 окремої гірсько-штурмової бригади розпочали усунення наслідків надзвичайної ситуації. Станом на 9 липня вже відновлено ділянку дороги, яка була зруйнована під час негоди. Також заплановано провести роботи із налагодження тимчасових мостів через річку Черемош у населених пунктах Волова та Верховина в Івано-Франківській області та підсилення берегів цієї гірської річки", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, для виконання зазначених робіт в селищах Волова та Верховина з ліквідації наслідків негоди залучено 5 одиниць техніки. В готовності до подолання наслідків стихії перебувають понад 1000 військовослужбовців Збройних Сил України та 163 одиниці озброєння і військової техніки.

В Міноборони також поінформували, що загалом ЗСУ з 27 червня по 8 липня виконано наступні роботи з ліквідації наслідків повені:

в с. Ревне, Кіцманський р-н, Чернівецька обл., очищено прибудинкові території домогосподарств та дорогу від повалених дерев;

в с. Стрілецький Кут, Кіцманський р-н, Чернівецька обл. розчищено 19 подвір’їв та 80 метрів притоки русла р. Прут;

в с. Лопушне, Міжгірський р-н, Закарпатська обл. розчищено русло р. Лопушанка (4 м в ширину і 96 м в довжину); відведено русло річки від житлових будинків та відновлено ділянку дороги (3 м в ширину і 12 м в довжину).

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Як повідомляв Укрінформ, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. На Прикарпатті загинули 3 людини внаслідок стихії, ще одна людина зникла безвісти.

Загалом унаслідок негоди постраждали понад 250 населених пунктів у п’яти областях. Були підтоплені 7,5 тис. житлових будинків, зруйновані дороги та мости.

Уряд виділив майже 700 млн грн на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней на Заході України.