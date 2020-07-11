Керівництво Amazon помилково наказало працівникам видалити TikTok

Керівництво компанії Amazon помилково випустило розпорядження для співробітників видалити додаток TikTok з усіх пристроїв, що мають доступ до корпоративної пошти.

Про це повідомляє The New York Times.

"Amazon у п'ятницю попросив своїх співробітників видалити китайський відеододаток TikTok зі своїх мобільних телефонів", - йдеться в повідомленні.

У відправлених електронних листах керівництво компанії заявило, що через «загрозу безпеці» співробітники повинні видалити додаток з будь-яких пристроїв, які підключені до корпоративної пошти.

Однак майже через п'ять годин в Amazon заявили, що розсилка цього наказу була проведена помилково. «Зараз в нашій політиці немає ніяких змін щодо TikTok», - зазначила прессекретар компанії Крістін Браун.

Повідомлення були відправлені на тлі заяви глави Держдепу, що китайська соцмережа TikTok може бути заблокована на території США через напружені відносини Вашингтона і Пекіна у питаннях торгівлі й технологій.