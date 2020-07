SpaceX погодила нову дату запуску десятої партії супутників Starlink

Про це SpaceX повідомила у Twitter.

"Попередньо 11 липня о 10:54 EDT (17:54 за київським часом) відбудеться запуск ракети Falcon 9 з 57 супутниками Starlink та 2 космічними апаратами компанії BlackSky".

Targeting Saturday, July 11 at 10:54 a.m. EDT for Falcon 9 launch of 57 Starlink satellites and 2 BlackSky spacecraft, a @SpaceflightInc customer