SpaceX погодила нову дату запуску десятої партії супутників Starlink

Американська компанія SpaceX 11 липня планує запустити ракету-носій Falcon-9, яка виведе на орбіту 57 супутників системи Starlink.

Про це SpaceX повідомила у Twitter.

"Попередньо 11 липня о 10:54 EDT (17:54 за київським часом) відбудеться запуск ракети Falcon 9 з 57 супутниками Starlink та 2 космічними апаратами компанії BlackSky".

Targeting Saturday, July 11 at 10:54 a.m. EDT for Falcon 9 launch of 57 Starlink satellites and 2 BlackSky spacecraft, a @SpaceflightInc customer — SpaceX (@SpaceX) July 9, 2020

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Два супутники дистанційного зондування Землі компанії BlackSky, які будуть доставлені на орбіту разом з інтернет-супутниками SpaceX, призначені для мультиспектрального фільмування Землі, їх розрізнююча здатність складає близько одного метра.

Нагадаємо: запуск мав відбутися 8 липня, проте через погодні умови старт відклали.